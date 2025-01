Gisele Bündchen deixa barriga de grávida em evidência em novas fotos

Gisele Bündchen voltou a deixar a ‘barriguinha’ em evidência ao ser fotografada na Costa Rica, no domingo, relata o Daily Mail.

A modelo, de 44 anos, prepara-se para ser mãe do primeiro filho em com o namorado Joaquim Valente. No entanto, vale lembrar, Gisele é já mãe de Vivian Lake, de 11 anos, e Benjamin Rein, de 14, fruto do casamento terminado com Tom Brady.

Estas novas fotografias, que foram captadas na praia, estão em destaque no Daily Mail, mas também já chegaram às redes sociais.

Gisele Bündchen exibe barriga de sete meses na praiahttps://t.co/taKPxdlMdB — OFuxico (@ofuxico_oficial) January 2, 2025

Gisele Bündchen and Patricia Bündchen in Costa Rica (December 23, 2024) pic.twitter.com/NBNAjoeJb3 — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) January 2, 2025

