Gisele Bündchen exibe barrigão de grávida durante passeio com namorado

Gisele Bündchen aproveitou a véspera de Natal para dar um mergulho. Fotos da modelo brasileira curtindo uma praia na Costa Rica ao lado do namorado, Joaquim Valente, foram divulgadas nesta segunda-feira, dia 30, pelo Page Six.

A modelo, de 44 anos, aparece de biquíni, exibindo uma barriguinha de grávida que chamou a atenção.

Este será o primeiro filho de Gisele com Joaquim Valente.

A modelo já é mãe de Benjamim, de 15 anos, e Vivien, de 12, frutos do casamento anterior com Tom Brady, que chegou ao fim em 2022.

Pregnant Gisele Bündchen bares her baby bump in a bikini in Costa Rica with boyfriend Joaquim Valente https://t.co/wN6btiJjAJ pic.twitter.com/FvEGnGxVTe

— Page Six (@PageSix) December 30, 2024