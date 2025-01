Gisele Bündchen faz doação para ajudar vítimas de incêndio na Califórnia

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) – Gisele Bündchen, 44, prestou sua solidariedade às vítimas dos incêndios florestais que estão ocorrendo na Califórnia, desalojando centenas de famílias.

A modelo afirmou que tem orado pelas pessoas que foram impactadas pelos efeitos devastadores das chamas. “Meu coração está partido por toda essa devastação que está acontecendo na Califórnia. Estou em orações por todos impactados por essa tragédia”, afirmou ela, por meio do Instagram.

Gisele anunciou ainda que doou dinheiro a uma entidade de apoio às vítimas californianas – e incentivou seus fãs a fazerem o mesmo. “Vamos ajudar esses herois da vida real a parar com essa catástrofe. Por favor, ajude da forma que você puder. Eu doei aqui: supportlafd.org.”

Bündchen está esperando um filho do atual namorado, o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, 35. Ela já é mãe de Benjamin, 15, e Vivian, 12, frutos do casamento de 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, 47.

