Gisele Bündchen nega ter traído Tom Brady e confirma novo namoro

Gisele Bündchen deu uma entrevista ao The New York Times e falou sobre o fim do casamento com Tom Brady. Acusada de trair o ex-marido, a top model brasileira afirmou que o relacionamento não acabou por isso.

“Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira. Isso é algo que acontece com muitas mulheres, apontadas como culpadas quando tomam coragem de deixar uma relação tóxica e ainda são taxadas como infiéis. Elas precisam lidar com suas comunidades, com suas famílias. No meu caso, isso se amplifica”, desabafou.

Sobre o novo romance com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente, Gisele Bündchen se mostrou bastante contente em se relacionar com alguém que já mantinha uma amizade: “Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente.”

Este é o primeiro relacionamento público de Gisele desde o fim do seu casamento com Tom Brady, em outubro de 2022. Eles são pais de Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente estão “profundamente apaixonados” Não é de hoje que boatos de um romance entre Gisele Bündchen e o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente circulam na imprensa nacional e internacional. Agora, uma fonte alegou ao Page Six que os dois “estão profundamente apaixonados”.

De acordo com a fonte, Gisele e Joaquim foram vistos juntos em Miami, nos EUA, em 14 de fevereiro. No dia em questão, é comemorado o feriado de São Valentim. O insider ainda diz que os dois foram vistos aos beijos em sua vizinhança. “Eles estão se vendo discretamente desde o verão”, diz.