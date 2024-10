Gisele Bündchen sofre ação multimilionária após pirâmide financeira

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Gisele Bündchen teve seu nome associado a um processo judicial multimilionário. Com exclusividade, contamos detalhes dessa complicada história.

A modelo foi acionada na Justiça por Wilson Coutrim Filho. O empreendedor entrou com a ação buscando a reparação por danos materiais suportados. No processo, ele alega ter sofrido com “a maior fraude financeira da história da humanidade”.

O episódio envolve duas empresas: a FTX e a Alameda Research. Na ação, Wilson afirma que a modelo era sócia da FTX e lucrava com valores astronômicos em duas frentes.

A primeira se daria como embaixadora da empresa, movimentando cachês na casa dos milhões de dólares. Além disso, Gisele lucraria por ser dona de uma fatia significativa de quotas sociais da empresa.

O autor da ação alega que Gisele Bündchen foi uma figura central para os negócios. A modelo teria influenciado milhares de pessoas a transferir ativos para a FTX e a Alameda Research.

Em uma das 75 páginas de inicial, Wilson se refere à famosa como uma arma poderosa e perigosa. A FTX foi anunciada como uma maneira segura e fácil para comprar e vender crypto.

O problema real surgiu com o anúncio de falência da empresa. Após o episódio, a FTX passou a ser considera uma pirâmide financeira com alto poder de destruição.

A coluna descomplica: a falência da corretora de criptomoedas fez com que milhares de pessoas perdessem os fundos que investiram. Na ação, Gisele Bündchen surge como responsável solidária do episódio, sendo, assim, uma das responsáveis pelas perdas milionárias das vítimas do caso.

Após procurar a Justiça, Wilson fez pedidos que surpreendem. Ele solicitou uma indenização de aproximadamente R$ 390 milhões. A quantia seria a correspondente ao número de bitcoins que possuía e o valor atual da moeda. O empreendedor deixou claro que pretende trazer testemunhas e prova pericial para emplacar seus pedidos.

Apesar do pedido de citação digital, Gisele Bündchen ainda não tomou conhecimento do caos.

A coluna Fábia Oliveira chama atenção para o fato de que o envolvimento da loira com a FTX já virou objeto de ações judiciais no exterior. Além de Gisele Bündchen, seu ex-marido, Tom Brady, assim como outras celebridades, têm ocupado a mira dos investidores frustrados com o golpe financeiro da FTX e Alameda.