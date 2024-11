Giselle Itié volta a desabafar sobre o ex-marido: “Violentada”

Giselle Itié voltou a falar sobre o que passou com o ex-marido, Guilherme Winter, durante a gestação do filho Pedro, hoje om quatro anos. No podcast Exausta, da Wondery Brasil, a atriz se emocionou ao contar que se sentiu abandonada após dar à luz.

“Entendi o que era rede de apoio quando eu senti falta de rede de apoio. Muita solidão, porque eu morava no Rio, mas foi uma gestação muito difícil, e minha mãe e meu pai morando em São Paulo. O tempo que eles tinham, eles iam para o Rio ficar comigo”, começou ela.

E continuou: “Foi muito difícil, aí eu tive a grande ideia de parir em Florianópolis, e eu fiquei mais sozinha ainda. Tive uma amiga que foi para lá. Para mim foi muito importante, porque eu estava me sentindo muito sozinha, abandonada mesmo. E um corpo diferente”, acrescentou.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Giselle Itié Reprodução/Instagram 2 de 6 Giselle Itié tem falado bastante sobre maternidade real em seus posts nas redes sociai 3 de 6 Giselle Itié Reprodução/Instagram 4 de 6 Giselle e Guilherme Winter se separaram. Ela é mãe solteira Reprodução/Instagram 5 de 6 Giselle e Pedro, seu filho Reprodução/Instagram 6 de 6 Giselle Itié e Guilherme Winter se separaram Reprodução

Giselle Itié relembrou que não recebeu apoio de Guilherme, que decidiu ir para o Rio de Janeiro em meio a pandemia.

“Resumindo, pari em São Paulo, entrou a pandemia, e depois de dez dias o pai do meu filho decidiu ir para o Rio de Janeiro. E minha irmã ligou para minha mãe e disse: ‘Pega qualquer mala e, pelo amor de Deus, vai com a Gi’. Eu, com aquele bebê ali, [foi] meio que assustador e minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela aguentou uma puérpera totalmente violentada, foi horrível”, relembrou.

Essa não foi a primeira vez que Giselle Itié expos situações que passou com o ex-marido. Em outro episódio do podcast, a artista chegou a contar que Guilherme Winter tinha nojo de seu corpo durante a gravidez. “Ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falava isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava”, disse ela na ocasião.

Giselle Itié ressaltou que Winter também não se aproximava dela, mas que, por conta da gravidez, sentia muito desejo sexual. Foi aí que ela, então, acabou se envolvendo com outro homem. “Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt [orgasmo]”, comentou.

Os atores começaram a se relacionar em 2015, nos bastidores da novela Os Dez Mandamentos, da Record. O relacionamento, no entanto, foi problemático e cheio de idas e vindas. Giselle e Winter se separaram de vez em 2020. O único filho filho do casal, Pedro, nasceu em março do mesmo ano. Eles já estavam separados quando o herdeiro veio ao mundo.