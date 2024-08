Glauber Braga acusa Lira de articular por sua cassação: “Bandido”

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) acusou, nesta quarta-feira (28/8), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de articular pela sua cassação no Conselho de Ética da Casa. O congressista chamou do líder dos deputados de “bandido”.

“O senhor [o relator] montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira […]. Faz isso combinado com o presidente da Câmara, que já há bastante tempo trabalha para me tirar da Câmara dos Deputados”, destacou Glauber.

“O senhor Arthur Lira é um bandido, que está na presidência da Câmara dos Deputados. Está roubando o orçamento público”, completou.

O parlamentar fez a acusação quando se defendia do processo que pede a perda do mandato por agressão contra um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

A representação contra Glauber foi apresentada pelo Partido Novo, e é relatada pelo deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). O relator defendeu em seu texto a admissibilidade do processo contra o deputado do PSol. O deputado Chico Alencar (PSol-RJ) pediu vista, e a votação do parecer do relator saiu da discussão.

O Novo alega que Glauber teria quebrado o decoro parlamentar após retirar um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o deputado empurrou e deu pontapés para retirar Gabriel Costenaro do espaço da Câmara depois de ter sido provocado verbalmente pelo militante.