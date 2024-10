Empresário catarinense, da cidade de Bombinhas (SC), visa apresentar a cultura de cães que salvam vidas aos brasileiros.

A perda do filho Matheus, vítima das águas do litoral catarinense, trouxe à trajetória de vida de Glauco Lima, empresário residente da cidade de Bombinhas (SC), a missão de apresentar aos brasileiros a importância e a cultura da presença de ‘cães de resgate e salvamento’ pelas praias brasileiras. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), divulgados em 2023, cerca de 236 mil pessoas morrem de afogamento por ano, somando a triste estatística de 2,5 milhões de vítimas em uma década.

Os números alarmantes e a tristeza com sua perda irreparável contribuem para que o empresário catarinense busque aprimoramento e especialização, que visam ao salvamento de vidas. Com 34 anos de atuação no treinamento de animais, Glauco Lima participará de uma imersão na Itália, entre os dias 1 e 14 de outubro, quando participará do disputado Curso Operacional em Salvamento Aquático, a ser ministrado pelo renomado profissional Roberto Ciomei, da Scuola Addestramento Unitá Cinofe da Savataggio.

“As praias italianas permitem o uso de cães auxiliares, como os de resgate, para ajudar em situações de afogamento por várias razões. Esses cães são treinados para localizar e resgatar pessoas em perigo na água, aumentando a eficiência das operações de salvamento. A presença deles também contribui para sensibilizar o público sobre a segurança na água, apresentando a importância do trabalho em equipe entre humanos e animais. A legislação italiana reconhece a capacidade dos cães de resgate, tornando sua presença legal e benéfica em emergências”, explica Glauco Lima.

De acordo com o empresário, no Brasil, é notória a ausência cultural sobre a contribuição de cães em salvamento. “A iniciativa visa não apenas honrar a memória de Matheus, mas também salvar vidas e criar uma cultura de segurança nas praias brasileiras. Farei essa importante imersão para aprender diretamente com os especialistas que são pioneiros nessas técnicas de treinamento de cães. E, certamente, darei continuidade para implementá-la no país, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina”, ressalta o empresário.

Com iniciativas realizadas na Praia de Bombinhas (SC), Glauco Lima conta com inspiração e motivação de profissionais, como o bombeiro Alexandre Pontes, que contribui com os treinos de natação, e o Sargento Evandro Amorim, pioneiro no treinamento de salvamento aquático com cães. Ele tem trabalhado para desenvolver essa abordagem inovadora no Brasil. O empresário também destaca o apoio de personalidades, como Ale Safra, Camila Setúbal, o técnico da seleção brasileira de surf, Otoney Xavier, do campeão mundial de surf dog, Augusto Martins e dos campeões do Rally Dos Sertões, Marcos Baumgart e Robert Nahas.