Gleisi alfineta Tarcísio após confirmação em ato de Bolsonaro

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (16/2) para criticar a anunciada participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no ato que será promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo nos próximos dias.

“Não foi ao ato em defesa da democracia em Brasília, dia 8 de janeiro, contra os golpistas. Mas anunciou rapidinho que vai à Paulista dia 25, no ato em defesa dos golpistas convocado pelo chefe do golpe”, alfinetou Gleisi.

Bolsonaro e aliados articulam uma manifestação marcada para o último domingo do mês, dia 25 de fevereiro. A manifestação será feita na Avenida Paulista. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente afirma que estará pessoalmente no evento, e que o objetivo do ato é se “defender de acusações”.

Gleisi contestou, ainda, a fala de Tarcísio que afirma que a manifestação a favor de Bolsonaro será pacífica.

“A última manifestação desse pessoal depredou as sedes dos Três Poderes, que o mundo inteiro assistiu horrorizado. Essa manifestação será um flerte com o golpismo, com o fascismo. É uma afronta à democracia e à Constituição”, disse Gleisi.

O ato foi marcado depois da operação da Polícia Federal (PF) que mirou Bolsonaro e aliados próximos por suspeita de uma tentativa de golpe de Estado. A corporação revelou planos, em diferentes frentes, para contestar os resultados das eleições presidenciais de 2022.

Outras duas operações miraram membros da oposição neste início de ano: a que investiga o funcionamento de uma equipe paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitoramento ilegal de autoridades, e a que apura o financiamento e organização dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.