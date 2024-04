Gleisi chama Campos Neto de “especulador medíocre”

Deputada diz que “comentários irresponsáveis” do presidente do Banco Central estão provocando “histeria” sobre a economia

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann Sérgio Lima/Poder360 – 11.nov.2022

PODER360 19.abr.2024 (sexta-feira) – 20h05



A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), chamou nesta 6ª feira (19.abr.2024) o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, de “especulador medíocre” que está provocando uma “histeria especulativa” na economia.

“Como é que pode um país do tamanho do Brasil ficar sujeito a especuladores medíocres como o presidente bolsonarista do BC? Campos Neto conseguiu tirar do horizonte a trajetória de redução dos juros, dizendo exatamente que não consegue enxergar o horizonte”, declarou em seu perfil no X (ex-Twitter).

A petista disse que os “comentários indevidos e irresponsáveis sobre política fiscal alimentaram uma histeria especulativa sem fundamento que só vai prejudicar a administração das contas públicas. Foi para isso que deram autonomia ao BC?”.