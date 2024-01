Gleisi cobra vice do PT para apoiar reeleição de Paes no Rio

Presidente do partido diverge do vice; antes, Washington Quaquá declarou que o PT pode abrir mão da indicação

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (foto), citou Anielle Franco e André Ceciliano como cotados Sérgio Lima- 1º.dez.2022

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu que a sigla apoie a reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), somente se o candidato a vice-prefeito for do PT.

“Na minha avaliação, para Paes ter o apoio do PT no Rio na eleição municipal, o partido precisa indicar o vice”, disse a deputada ao Globo, em reportagem publicada nesta 2ª feira (29.jan.2024).

De acordo com Gleisi, a legenda cogita indicar a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), que deve se filiar à sigla em fevereiro, ou o secretário de Assuntos Federativos do governo Lula, André Ceciliano.

Em 15 de janeiro, em entrevista à CNN, o vice-presidente do partido, deputado federal Washington Quaquá (RJ), declarou que o PT poderia abrir mão da indicação.

“A prioridade do PT é a reeleição do Lula em 2026. O Eduardo Paes deve deixar a prefeitura para disputar o governo, portanto vai escolher alguém da sua confiança. Nossa relação com ele não admite faca no pescoço”, afirmou o deputado à época.

Gleisi, porém, disse que a opinião de Quaquá não é consenso e que a decisão deve ser tomada com Paes. Também destacou que a eleição no Rio é prioritária para a construção de bases para o próximo pleito nacional, em 2026.