Gleisi, Dirceu e ministra de Lula vão a atos “pró-democracia”

Ato em Salvador foi feito no largo do Pelourinho; a presidente do PT Gleisi Hoffmann e outras autoridades compareceram João Valadares/PT – 23.mar.2024

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), discursou na tarde deste sábado (23.mar.2024) no ato “pró-democracia” organizado por centrais sindicais e movimentos de esquerda em Salvador, na Bahia. Além dela, a presidente do PC do B e ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também falou no palco.

Em São Paulo, o ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Dirceu também marcou presença por cerca de 15 minutos. O ato se deu no largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo). Também ex-presidente da sigla, José Genoino ficou pouco mais de 10 minutos na passeata.

Eis a lista de outras autoridades presentes nas manifestações no Brasil:

Éden Valadares, presidente do PT da Bahia, em Salvador; Maria do Rosário (PT-RS), deputada federal, em Porto Alegre; Patrus Ananias (PT-MG), deputado federal, em Belo Horizonte; Rogério Correia (PT-MG), deputado federal, em Belo Horizonte; e Valmir assunção (PT-BA), deputado federal, em Salvador. Os atos foram realizados em todo o país e em Portugal e na Espanha. Em Salvador, teve a presença de 1.042 pessoas, enquanto, em São Paulo, o evento reuniu de 1.000 a 1.350 pessoas.

Convocadas pela esquerda, as manifestações pediam o fim do conflito na Faixa de Gaza e lembravam os 60 anos do golpe militar. As mobilizações foram realizadas em 15 cidades do país. Eis a lista:

Maceió (AL) – Calçadão do Comércio Salvador (BA) – Largo do Pelourinho Fortaleza (CE) – Praça do Ferreira Brasília (DF) – Praça Zumbi dos Palmares Vitória (ES) – Praça Vermelha Goiânia (GO) – Praça Cívica São Luís (MA) – Praça Deodoro Belo Horizonte (MG) – Praça Afonso Arinos Campo Grande (MS) – Praça do Rádio Belém (PA) – Escadinha do Cais João Pessoa (PB) – Praça da Lagoa Recife (PE) – Praça do Derby Florianópolis (SC) – praça da Catedral N. Senhora do Desterro Aracaju (SE) – Em frente a Deso (Companhia de saneamento de Aracaju) São Paulo (SP) – Largo São Francisco Osasco (SP) – Calçadão em frente ao Shopping Veja fotos dos atos:

Deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) discursando no ato “pró-democracia”de Porto Alegre (RS)

A presidente do PC do B e ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, durante manifestação “pró-democracia”em Salvador (BA)

O ex-deputado federal e ex-presidente do PT, Zé Dirceu, sob a chuva que marcou as manifestações da região Sudeste

Deputado federal Rogério Correia (PT-MG) em discurso na manifestação “pró-democracia” de Belo Horizonte (MG)