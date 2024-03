Gleisi diz que Bolsonaro está com medo de ser preso e pede atenção da Justiça

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Gleisi Hoffmann, presidente do PT 25 de março de 2024 | 17:50

Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “realmente esteve e está com medo de ser preso” e diz que “é bom a Justiça ficar de olho nele”.

A petista faz a avaliação a partir de reportagem do jornal The New York Times que afirma que Bolsonaro se hospedou na embaixada da Hungria em Brasília por dois dias em fevereiro, logo após operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

A presidente do PT afirma ao Painel que a passagem pela embaixada húngara deixa “claríssimo” o temor do ex-presidente pela prisão e que “é possível que ele tente de novo”.

A defesa do ex-presidente afirma que ele ficou na embaixada somente para manter contato com autoridades estrangeiras.

Nesta segunda-feira (25), deputados federais acionaram a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal com pedidos de prisão preventiva do ex-presidente.

“A estadia do ex-presidente, por dois dias, na embaixada da Hungria, sugere uma tentativa clara de pavimentar o terreno para eventual fuga ou proteção estrangeira, na medida em que as investigações são aprofundadas e se robustecem os indícios e provas capazes de fundamentar não apenas medidas cautelares (prisão), como uma futura condenação penal”, afirma representação enviada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) à Procuradoria-Geral da República.

Como mostrou a Folha, a PF irá investigar o caso. Segundo investigadores da corporação, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação de o ex-presidente ter ficado na embaixada.

