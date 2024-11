Gleisi diz que Trump anima extrema direita para 2026 e é preciso ‘se preparar’

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (6) que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos serve de alerta para o campo democrático e que é preciso se preparar para o enfrentamento.

Ela disse que a extrema direita já se “assanhou” com o resultado e deu como exemplo a declaração de Jair Bolsonaro (PL) celebrando a vitória do republicano

“Eles vêm com tudo. O Bolsonaro já deu a linha. A gente tem que se preparar para o enfrentamento. Fizemos isso em 2022. Faremos de novo”, disse à reportagem.

“Temos de fortalecer o campo da democracia em nosso país, mas principalmente dar respostas concretas às necessidades e expectativas do povo, que não cabem na agenda neoliberal que o mercado quer impor ao governo e ao país”, afirmou ainda, nas redes sociais.

Carlos Siqueira, presidente do PSB do vice Geraldo Alckmin, disse que a eleição do republicano é sinal do avanço no Ocidente do que chamou de forças extremistas, “algumas com caráter fascista”, mesmo em lugares onde antes não tinham expressão -em Portugal, por exemplo, com a criação do partido Chega, e na França.

“Anima as forças extremistas no mundo todo e, no Brasil, também. Mas relações diplomáticas e comerciais são coisas distintas. Governos fazem independente das posições políticas do governo de plantão. Aspecto é mais de natureza política: o que significa para América Latina e para o Ocidente de modo geral”, afirmou.

O pragmatismo na relação é algo que o governo brasileiro busca manter com a gestão Trump, como disse o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

O presidente Lula parabenizou Trump pela vitória, desejou sorte ao novo governo e falou em diálogo e trabalho conjunto.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à Presidência dos EUA. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, afirmou.

No mesmo tom pragmático, Alckmin parabenizou Trump pela vitória e disse nas redes sociais esperar “ainda maior ampliação da parceria entre Brasil e EUA”.

Trump venceu a democrata Kamala Harris em número de colégios eleitorais e no voto popular. Um republicano não chegava à Casa Branca como o mais votado pela população desde George W. Buh, em 2004.

Além disso, conseguiu a maioria na Câmara e no Senado, cujo controle o partido retomou ao obter 51 dos 100 assentos.

A vitória levou integrantes da direita brasileira e apoiadores de Bolsonaro a comemorar e fazer projeções para 2026. Há mesmo quem diga que isso traga ânimo ou esperança para reverter inelegibilidade de Bolsonaro.

Ainda na madrugada, o ex-presidente divulgou mensagem parabenizando Trump. Horas depois, divulgou um longo texto na rede social, em que disse: “Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”.

“Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós”, disse Bolsonaro.