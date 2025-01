Gleisi: Gritaria contra redução de imposto de importação de alimentos é oposição em campanha

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que as críticas de representantes do setor agropecuário à ideia de diminuir os impostos de importação sobre alimentos, mencionada pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), são motivadas por uma campanha antecipada dos opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A dirigente petista se manifestou em seu perfil no X, antigo Twitter, neste sábado, 25.

“A bancada agropecuarista já começou a espalhar mentiras sobre a decisão do presidente Lula de trabalhar para reduzir o preço dos alimentos. Ao contrário do que dizem seus representantes, Lula não está culpando nem agindo contra o agronegócio na questão do custo dos alimentos”, afirmou a presidente do PT.

“O presidente mandou avaliar medidas, que nem foram anunciadas ainda, para garantir comida na mesa do povo. Alguém pode ser contra uma orientação voltada para o bem da população? Só mesmo a motivação política e eleitoreira pode explicar a gritaria contra um governo que financiou o setor com o maior Plano Safra da história do país. De fato, a oposição já está em campanha para 2026”, disse.

A inflação dos alimentos foi o principal assunto na cúpula do governo nos últimos dias. Lula mencionou o tema publicamente, e passou a cobrar de seus ministros propostas sobre o tema. Depois de reunião na última sexta-feira, 24, Rui Costa disse que o governo estudaria reduzir impostos de importação de produtos alimentícios cujos preços estiverem maiores no mercado interno do que no exterior – o que poderia aumentar a concorrência com produtores nacionais de alguns tipos de alimento, ainda não divulgados pelo Executivo.

Também na sexta, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR), distribuiu a jornalistas um texto em que criticava as medidas. “A ideia de diminuir tarifas de importação de gêneros alimentícios é mais uma medida desesperada e mal pensada do governo, que insiste em ignorar os problemas macroeconômicos, o controle inflacionário, câmbio descontrolado e gasto público exorbitante”, disse ele.

“Os preços dos produtos agropecuários brasileiros seguem os padrões mundiais, anunciar que vai abrir importações é simplesmente jogo de cena demagógico para induzir a população a achar que estão fazendo algo prático para baixar preços”, afirmou o deputado. Para ele, a possibilidade de reduzir o imposto de importação é uma “desastrada tentativa, meramente política, de enganar a população”.

