Globo aposta em 5 viradas para “ressuscitar” Mania de Você; veja

Globo/Divulgação

1 de 1 Foto colorida de um homem com camisa regata cinza ao lado de uma mulher preta com blusa vermelha – Metrópoles – Foto: Globo/DivulgaçãoMorte, obsessão, novo crápula e mais reviravoltas irão chacoalhar o horário nobre da Globo. Mania de Você seguirá com o pé no acelerador promovendo várias viradas na trama.

Depois da morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Mavi (Chay Suede) ganhou mais poder, Luma (Agatha Moreira) ficou pobre, Viola (Gabz) conquistará o sucesso e Rudá (Nicolas Prattes) retornará ao Brasil.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

