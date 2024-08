Globo cancela especial de Marília Mendonça por causa de briga familiar

A Globo cancelou a produção do Som Brasil em homenagem à Marília Mendonça. Segundo o F5, a produção estava prevista para ir ao ar em novembro, mas esbarrou na dificuldade de negociação entre produtores do especial e o elenco que faria participações, como cantores sertanejos e parentes da Rainha da Sofrência.

A família, por exemplo, não queria a participação de Maiara e Maraísa, que eram melhores amigas de Marília. A Globo entendia que a presença da dupla era primordial para a atração.

Ainda segundo o F5, a relação entre Ruth Mendonça, mãe de Marília, João Gustavo, irmão da cantora, e as gêmeas estremeceu há cerca de um mês. O distanciamento teria ocorrido após Maiara e Maraísa recusarem convite para participar do show This is Marília Mendonça, promovido pelo Spotify em homenagem à cantora, em outubro no Allianz Parque, em São Paulo.

A negativa motivou Ruth e João a darem unfollow em nas sertanejas nas redes sociais. No início de agosto, João Gustavo também fez posts que foram associados pelos internautas à confusão com a dupla.

“Estou cansado! É bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar”, disse.