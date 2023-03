Globo confirma festa da Sarah Aline com tema Realeza Africana no BBB23

Após a equipe das redes sociais de Sarah Aline expor que a festa da Líder da Semana não seria como o esperado, e causar rumores de que a produção do BBB23 não iria atender ao pedido da participante de ter uma festa com o tema Realeza Africana, a TV Globo desmentiu os boatos e confirmou que a festa será com o tema escolhido pela sister.

Em nota, a emissora contou que a festa terá decoração e o figurino da líder inspirados na cultura do continente africano. Além disso, Sarah Aline terá um trono para celebrar a sua ancestralidade como a rainha da noite.

Sarah-Aline-BBB23

Sarah AlineReprodução/Instagram

Sarah-Aline-BBB23

Sarah AlineReprodução/Instagram

Sarah Aline BBB23

Sarah Aline no BBB23Foto: Globo/Reprodução

Sarah-Aline-BBB23

Sarah Aline no BBB23Reprodução/Instagram

Sarah-Aline-BBB23

Sarah Aline acendeu uma luz amarela na produção do BBB23 ao acordar, pelo segundo dia seguido, com febre de 37,9º, dores no corpo e garganta inflamadaReprodução/Instagram

FsZhfsSWcAA5–q

“Chegou o momento de Sarah Aline celebrar o seu reinado no ‘Big Brother Brasil’. Líder pela segunda vez, a psicóloga receberá o privilégio de ter sua primeira festa no programa nesta quarta-feira, dia 29. A comemoração será inspirada na cultura do continente africano, com decoração e figurino da líder na mesma sintonia. A festa contará com elementos que remetem à ancestralidade da rainha da noite, com direito a trono. A celebração terá, ainda, um presente especial para a anfitriã: uma obra de arte produzida com a sua própria imagem”, afirmou a emissora em nota.

Essa será a primeira festa de Sarah, já que a sua primeira liderança foi durante a Semana Turbo e, como uma nova Prova do Líder foi realizada no fim de semana, a psicóloga acabou não ganhando sua festa personalizada.

Internet critica produção do BBBMais cedo, a apresentadora Giovanna Ewbank chegou a questionar os rumores de que a festa não teria o tema de realeza africana em posts no seu Twitter. “Como assim?! Alô BBB e Globo se a escolha de todo mundo foi atendida até então por que o tema realeza africana, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?”, disse ela, e completou: “Torcendo muito para que seja só um mal-entendido e Sarah Aline tenha a festa que ela merece porque ela é uma rainha”.

Não foi só a famosa que utilizou o Twitter para reclamar da situação. Nos comentários da publicação de Sarah, por exemplo, diversas pessoas se revoltaram com a decisão do programa.

“Bruna teve o tema Grécia que ela queria para representar as suas origens. Agora, para a Sara não. Depois falam que não existe racismo. O Boninho já deveria entregar o prêmio para a Bruna de uma vez, já que está tão descarada a manipulação”, se revoltou uma usuária. “As lideranças da Sarinha são sempre difíceis. Mesmo ganhando, ela sempre perde algo”, disse outra.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.