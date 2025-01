Globo é detonada após transmissão de show da Anitta em Copacabana

O show de Anitta no Réveillon de Copacabana era um dos mais esperados da virada e, nas redes sociais, virou tema de debate e de várias críticas à Globo. A emissora foi alvo tanto de fãs da cantora quanto de haters da artista.

A apresentação foi marcada por músicas que exaltam a sensualidade, uma das característica de Anitta.

Como revelou a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, as partes mais picantes da música Capa de Revista foram censuradas na transmissão da apresentação. As palavras “puta”, “sexo”, “piranha” e “pica” foram silenciadas.

A decisão da emissora em retirar as falas mais picantes não repercutiu bem entre os fãs de Anitta, que detonaram o canal. “Anitta é censurada pela TV Globo durante show em Copacabana”, escreveu um usuário.

A expressão “Anitta Censurada” virou um dos temas mais debatidos do X/Twitter, e fãs criticaram a escolha da Globo. “A Globo fazendo o papel de varrer pra debaixo do tapete”, observou um dos usuários.

Público crítica transmissão do show

A escolha da transmitir o show de Anitta na TV aberta também foi alvo de duras críticas à Globo. Diversos usuários questionaram o fato de uma apresentação marcada por palavrões e atos de sexualidade ganhar espaço – inclusive houve comparações com outros canais, que optaram por programação religiosa.

“A GloboLixo transmitiu o show da Anitta em Copacabana, ela só falando putaria para milhares de crianças que se faziam presentes”, protestou um usuário do X/Twitter.

“A Globolixo precisa ser fechada”, disse outro. “A Globo desrespeitou a virada com vulgaridade”, afirmou outro usuário.