Globo pede leveza entre Manoel e Patrícia. Saiba como ele reage aos “cortes” de Poeta

Patrícia Poeta interrompeu mais uma vez Manoel Soares, seu parceiro no programa Encontro, na Globo. Porém, desta vez, o jornalista parece estar reagindo de uma forma mais leve com as atitudes da colega de trabalho. Esta nova posição de Manoel se dá após ordens da emissora.

Este caso ocorreu na segunda-feira (24/4), enquanto a dupla recebia a convidada Ana Thaís Matos, comentarista de futebol do canal, que discutia a rodada do final de semana.

Assim que a convidada encerrou suas falas, Manoel tentou falar, mas foi, mais uma vez, interrompido por Patrícia.

Porém, desta vez, a reação de Manoel foi diferente. O apresentador sorriu e com isso levantou suspeitas de que, de fato, a nova ordem da Globo é a de levar os “desencontros” deles com leveza.

Desencontros

O clima péssimo entre os apresentadores não é de hoje, mas piorou recentemente quando Manoel estava ao vivo falando para a câmera e Patrícia passou na frente dele, interropendo o racicínio fo jornalista.

Nas últimas semanas, o desconfortou escalonou quando Poeta demonstrou uma indiferença com o colega. Manoel contava sobre a hostilização a seus filhos, que são autistas, na porta do colégio onde estudam, por causa de fake news nas redes sociais.

Nesta hora, que ele contava o seu caso, Patrícia simplesmente cortou o tema e passou a tratar do vazamento das fotos de Marília Mendonça.