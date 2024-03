Globo Rural alfineta Alane e divide opiniões: “Já procurou na mala?”

Nesta terça-feira (19/3), o Globo Rural alfinetou Alane, do BBB24, ao publicar uma notícia sobre vacas roubadas numa determinada região do Brasil. No post, a equipe do programa da TV Globo deu uma zoada na bailarina, que já foi pega colocando um copo, de uma das dinâmicas dos patrocinadores da atração, na mochila.

“Alguém já procurou na mala da Alane?”, perguntaram no X, antigo Twitter, ao darem a informação. Logo, a brincadeira viralizou na web e, mesmo assim, a conta não havia retirado a publicação do ar.

Nos comentários, alguns seguidores brincaram com a situação: “ATENÇÃO, ALANE: devolver as vacas do fazendeiro na dispensa”, “Que é isso, gente! Que destempero”, “Virou chacota mesmo” e “Eu tô rindo”.

Enquanto outros criticaram: “Que falta de profissionalismo!”, “Sem ética, sem compromisso”, “Passou do limite real”, “Muito mal gosto e sem noção!”, “Isso vale um processo” e “Já passou de todos os limites, chega”.

