Globo tem fracasso geral de programas e registra pior dia útil do ano

A Globo vem passando por uma crise de audiência em 2024. Programas da emissora como a novela Mania de Você e o reality show Estrela da Casa não estão rendendo e a reprise do Rock in Rio na madrugada também não conquistou o público.

Por conta disso, na última sexta-feira (20/9), a Globo registrou o pior dia útil do ano. O Encontro e o Jornal Hoje bateram recordes negativos na data, fazendo com que a emissora marcasse apenas 9,5 pontos no Ibope na Grande São Paulo.

1 de 3

TV Globo

Reprodução/TV Globo

3 de 3

TV Globo

Reprodução/Globo

O Encontro com Patrícia Poeta registrou 5,6 pontos, a pior audiência do matinal desde 7 de dezembro de 2023. O Jornal Hoje, por sua vez, anotou 8,6 pontos, sendo o desempenho mais fraco do noticiário vespertino desde 12 de fevereiro de 2022.

Globo registrou pior audiência do ano em setembro Recentemente, em 7 de setembro, a Globo registrou a pior audiência do ano. A novela Cabocla bateu o recorde negativo histórico da Edição Especial e a reprise do último capítulo do remake de Renascer teve o pior desempenho do folhetim.

Segundo dados da Kantar Ibope, a média da emissora em 24 horas foi de apenas 8,8 pontos na Grande São Paulo. Antes, o pior índice tinha sido 9,0 pontos – em 9 de junho e 11 de fevereiro.

Em sua segunda semana de exibição, Cabocla registrou apenas 8,3 pontos, assumindo o posto de recorde negativo da Edição Especial, criada em 2021. Já a reprise do final de Renascer cravou só 18 pontos, menos até do que a novela das sete, Família É Tudo, que marcou 18,2 pontos.