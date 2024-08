GloboNews lidera audiência das TVs fechadas; total é de 195,6 mil

Essa é audiência média máxima do 1º semestre de 2024 para todas as 5 emissoras juntas; “GloboNews”, “Jovem Pan News” e “Record News” lideram

Levantamento exclusivo do Poder360 mostra que GloboNews, Jovem Pan News, CNN Brasil, Record News e Band News têm no máximo 195.636 telespectadores assistindo a essas 5 emissoras ao mesmo tempo. Esse número médio dos 6 primeiros meses de 2024 é alcançado no período da tarde (12h-17h59), que é o de melhor desempenho.

A GloboNews encabeça o ranking de audiência em todos os turnos. Nos demais horários, o 2º lugar é concorrido: CNN Brasil (manhã), Jovem Pan (tarde), BandNews (noite) e Record News (madrugada). Mas o que mais chama a atenção é o número diminuto de pessoas que assistem a TVs de notícias, como mostra o quadro a seguir:

De 2023 para 2024 houve mudanças metodológicas na coleta de dados de audiência de TVs a cabo. No ano passado, 0,1 ponto na contabilidade da Kantar Ibope em 2023 equivalia a 51.755 pessoas assistindo a um determinado canal. Em 2024, quando uma emissora tem 0,1 ponto de audiência, equivale a 46.580 pessoas assistindo. É que houve uma queda no número de pessoas que tem TV paga em casa. Em junho de 2024 (último dado disponível), havia 9,3 milhões de assinantes para esse tipo de serviço no país. No mesmo mês de 2023, eram 11,5 milhões –queda de 19,1%. O número encolhe a cada ano no país. Os dados são da Anatel.

Em 2023, quando todas as emissoras estavam tendo o maior público simultâneo assistindo, eram 248.424 telespectadores ao mesmo tempo ligados nas 5 TVs de notícias. Agora, no pico de audiência, essas mesmas 5 emissoras têm 195.636 pessoas conectadas (dados de junho).

GLOBONEWS: DEPOIS DO PICO, A QUEDA A emissora da família Marinho teve um pico de audiência em maio por causa do destaque deu em seu noticiário para as enchentes no Rio Grande do Sul, mas despencou um mês depois. Em janeiro de 2024, tinha até 125.766, em média. Agora, tem no máximo 93.160.

A maior audiência em maio da GloboNews foi no dia do resgate de um cavalo no teto de uma casa, em 9 de maio, em Canoas (RS). Horas antes, a primeira-dama Janja disse que havia pedido ajuda ao Exército para retirar o animal do local.

JOVEM PAN CAI E RECORD SOBE Nos 5 primeiros meses de 2023, a emissora havia se consolidado como vice à tarde e à noite. No 1º semestre deste ano, caiu para o 3º lugar nos turnos da manhã e da noite. De madrugada, marca zero. Já a Record News, que tinha um desempenho irrisório, entrou no top 3 da tarde –turno de maior audiência na média das 5 emissoras. É importante notar que a Record News pode ser sintonizada também em canais UHF, abertos.

PICOS: OPERAÇÕES DA PF E RS O Poder360 mostra abaixo as curvas de audiência de cada canal de TV pago no 1º semestre deste ano. A GloboNews teve os 3 melhores registros de audiência nas seguintes datas, por ordem de telespectadores:

mar.2024 – Polícia Federal prende acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), em 2018; fev.2024 – ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de operação da PF; mai.2024 – cavalo Caramelo é resgatado do teto de uma casa em Canoas, durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

PROGRAMAS DA NOITE SE DESTACAM Dentre os programas mais vistos dos 5 canais de TV, o Jornal GloboNews, das 6h, é o mais visto: teve, em média, 186.320 telespectadores de janeiro a junho deste ano.

Em seguida, vem o Domingo Espetacular, da Record News, com 51.238 pessoas. Em 3º, O É da Coisa (BandNews), às 18h, com 46.580 telespectadores, em média.

Essa audiência um pouco maior de alguns programas acaba não sustentando o número de telespectadores por um longo período. Por exemplo, o Jornal GloboNews, que vai ao ar bem cedo na emissora, não consegue sozinho segurar as pessoas sintonizadas ao longo do período da manhã. O programa tem os seus 186.320 telespectadores, mas as demais atrações do canal até o meio-dia derrubam a audiência média para 65.212.

METODOLOGIA A Kantar Ibope Media Brasil monitora 4.195 domicílios com TV aberta e 1.915 com TV paga em 15 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Florianópolis, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Campinas, Vitória, Manaus e Belém.

A empresa coleta os dados 24 horas por dia, minuto a minuto. O painel é focado no consumo individual. A Kantar utiliza o medidor Peoplemeter DIB 6, que mede a audiência de canais de emissoras lineares (TV aberta e TV fechada) nas praças. O aparelho identifica o canal que a pessoa está vendo –é ativado no momento em que a TV é ligada e quando o telespectador troca de canal. Há, no país, cerca de 10.000 medidores Peoplemeter DIB 6.

O Poder360 fez cálculos baseados em um target específico –público das classes sociais A, B e C, com mais de 18 anos e que pagam canais de TV fechados (além da Record News, que está em canais abertos UHF, mas também nas grades de TVs fechadas). Com isso, 1 ponto de audiência equivale a 465.808 indivíduos.

Segundo o Censo do IBGE, o Brasil tem 203,1 milhões de habitantes. Em junho de 2024 (último dado disponível), havia 9,3 milhões de assinantes de TV a cabo. No mesmo mês de 2023, eram 11,5 milhões –queda de 19,1%. O número encolhe a cada ano no país. Os dados são da Anatel.