Gloria Maria é homenageada em mural do artista Kobra

A homenagem a uma estrela. A pedido do Fantástico, o artista Eduardo Kobra transformou o rosto da jornalista Gloria Maria em um mural colorido de 4 metros de altura, feito em tempo recorde: um fim de semana. A obra vai ficar exposta temporariamente no Museu de História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro.

Em apenas 10 minutos de trabalho, o esboço do largo sorriso – marca registrada da jornalista – aparece na tela. Poucas horas depois, Gloria Maria já não é mais Gloria em preto e branco. Para definir as cores em cada pedacinho da obra, Kobra levou pelo menos 100 latas de spray. O Fantástico acompanhou o processo de construção do mural.

“A história dela é muito inspiradora. Acho que para todos nós. E ela era muito espontânea, muito feliz. Então, eu queria refletir isso no mural também”, disse Kobra.