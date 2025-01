Glória Menezes surpreende com reação ao descobrir que neto é trans

Mocita Fagundes aproveitou o Dia Nacional da Visibilidade Trans para comentar a reação de Glória Menezes ao descobrir que o neto Theo Fagundes é transgênero. De acordo com a esposa de Tarcísio Filho, a atriz nunca errou ao falar sobre o jovem e que nunca mais o chamou pelo seu “nome morto”.

“Uma mulher de 90 anos. Quando soube da transição do Theo, ela falou: ‘E daí?’ e sorriu. Nunca mais ela chamou o Theo pelo ‘nome morto’. Nunca se enganou. Nunca errou. E ela tem 90 anos. Na minha bolha de afeto, na minha família, a empatia sempre foi soberana. E nem precisaria ser mãe do menino trans mais lindo desse mundo para lutar por essa causa. Respeito a comunidade trans. Sempre”, contou no relato feito no Instagram.

Na publicação, ela compartilhou uma imagem da bandeira trans e falou um pouco sobre a relação dos parentes com o jovem. “Família, antes de mais nada, é entender, acolher, proteger, respeitar. É dar espaço e liberdade. Para ser quem se é. Como alguns sabem, tenho um filho transgênero, meu Theo Fagundes.”

Mocita explicou que viveu um período de luto por conta da mudança de gênero do filho, mas que foi um momento muito respeitoso. “Passou muito rápido. Me resolvi muito bem com ele. (risos). Logo o luto deu espaço ao que chamei carinhosamente de renascimento. E assim como fiquei enlutada, vi um filho lindo e vibrante renascer”, detalhou.

Ela ainda comentou sobre a felicidade de Theo e de como foi emocionante ver “o quanto ele se libertou na sua nova (e verdadeira) identidade de gênero”. “Afinal, quem somos nós para interferirmos na identidade de alguém? Não somos ninguém. No que isso nos afeta? Em nada”, completou.