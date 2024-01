Gloria Pires posta foto de biquíni e mostra shape do ano novo

Gloria Pires começou 2024 arrancando suspiros de seus seguidores ao posar de biquíni na beira da piscina e mostrar que está com o shape em dia. Aos 60 anos, a atriz mostrou que está com um corpaço, mas depois apagou a imagem.

Apesar da exclusão, alguns internautas compartilharam: “Logo tirei print, sabia que ela ia apagar”, afirmou um. “Tá uma perfeição. É incrível como sempre quem ataca, são mulheres. Glória Pires é um espetáculo, amo muito”, declarou outra. “Muito deusaaaaa ❤️”, babou uma terceira. “A beleza desta mulher”, pontuou mais uma.

Pedido inusitado para atuar em Terra e Paixão A nova novela das 21h, Terra e Paixão, deu o que falar mesmo antes de ir ao ar. A trama de Walcyr Carrasco estreou no dia 8 de maio do ano passado, com um elenco de peso, entre eles, Tony Ramos e Gloria Pires.

Mas o que você não sabia e essa coluna contou, com exclusividade, é como os dois atores foram parar nesta novela. Segundo fontes da coluna, Tony Ramos e Gloria Pires estavam escalados para fazer um casal em Fuzuê, trama das 19h da Globo. No entanto, Gloria acabou sendo deslocada para o folhetim de Walcyr.

A veterana aceitou a ida para o elenco de Terra e Paixão, mas impôs uma condição inusitada: que Tony Ramos fosse com ela e continuasse sendo seu marido na ficção. O pedido foi aceito pela emissora, já que os dois são muito amigos, e assim nasceu o casal Irene e Antônio La Selva.

Cleo expõe que Fábio Jr. foi péssimo para a mãe Cleo Pires participou do programa Luana é De Lua, apresentado por Luana Piovani no canal de TV por assinatura E!, em setembro do ano passado, e falou sobre a relação com os pais. A artista, que é filha da atriz Gloria Pires com o cantor Fábio Jr., relembrou a época da separação do casal e explicou como a situação foi difícil para ela.

“Tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso”, contou ela.

Cleo ainda revelou que sempre de seu bem com os namorados da mãe e que ela quem deu uma forcinha para Glória namorar o atual marido, Orlado. “Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando”, falou.

Durante a entrevista, Cleo disse que Fábio Júnior não era bom para Glória. “Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe”, disse ela.

A artista ainda completou: “Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo pra minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele”, declarou.