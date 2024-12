GM enfrenta crise na China e gastará bilhões em reestruturação

A GM informou aos acionistas que registrará duas despesas não monetárias, somando mais de US$ 5 bilhões, em sua joint venture na China. As informações são da Reuters.

Uma dessas despesas, entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,9 bilhões, está relacionada a custos de reestruturação, enquanto a outra, de US$ 2,7 bilhões, reflete a redução do valor da operação.

A montadora enfrenta dificuldades em competir no maior mercado automotivo do mundo, com montadoras locais cobrando mais e recebendo subsídios governamentais.

GM busca colher lucros no ano que vem

Parte das despesas está associada ao fechamento de fábricas e otimização do portfólio.

A GM acredita que a reestruturação permitirá que a joint venture se torne lucrativa em 2025, sem necessidade de mais investimentos.

Por outro lado, existem analistas que se mostram céticos quanto à viabilidade dessa estratégia.

GM deve fechar fábricas na China para se reestruturar no mercado local (Imagem: Linda Parton/Shutterstock)

As ações da GM caíram 0,5% após o anúncio. A montadora, que faz parceria com a SAIC Motors na China, viu suas vendas caírem drasticamente, com a SAIC-GM vendendo apenas 370.989 unidades nos primeiros 11 meses de 2024, uma queda de 59%. Em comparação, a chinesa BYD vendeu mais de 10 vezes esse número.

A CEO Mary Barra mencionou melhorias modestas nas vendas e participação até o final do ano, mas alertou sobre a difícil situação do mercado chinês.

Analistas destacam que, assim como outras montadoras, a GM enfrenta grandes desafios no país, onde a competição de fabricantes locais e a guerra de preços afetam os resultados.

Na China, a GM tem encontrado problemas para competir com fabricantes locais – Imagem: Formatoriginal/Shutterstock

