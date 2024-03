GO: dois ex-PMs integrantes de bando morrem em confronto com polícia

Três homens morreram em um confronto com uma equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar, em Goianira, na região metropolitana da capital. De acordo com a polícia, duas as vítimas são ex-policiais militares.

O grupo é suspeito de praticar roubos, contrabando e extorsões em cidades do interior goiano. Além deles, outros dois suspeitos foram presos.

O confronto aconteceu na tarde dessa quinta-feira (21/3), na GO-070, nas proximidades do setor Cora Coralina. A PM afirma que já tinha recebido informações sobre a atuação do grupo criminoso, que estava praticando uma série de crimes contra fazendeiros nas cidades de Brazabrantes, Araçu, Inhumas e Avelinópolis.

Perseguição policial O veículo modelo Hyundai HB 20 em que os três suspeitos estavam foi identificado após troca de informações entre militares do Batalhão Rural, e policiais civis de Goianira.

A PM afirma que os ocupantes do carro fugiram em alta velocidade pela rodovia, mas com o apoio de outros batalhões e até de um helicóptero da PMGO, os suspeitos foram cercados. Mesmo assim, desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra os policiais, que revidaram.

Durante a troca de tiros, os três ocupantes foram mortos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro, mas explicou que quando a equipe chegou ao local, o trio estava inconsciente e sem sinais vitais.

Segundo os bombeiros, os três suspeitos apresentavam diversas perfurações por arma de fogo. O local e os corpos ficaram sob responsabilidade da polícia, que chamou pelo Instituto Médico Legal (IML) e a perícia.

Um segundo carro, Gol, com dois ocupantes também foi perseguiram. Em um primeiro momento, os homens conseguiram fugir, mas depois foram alcançados pelas equipes e presos em flagrante.

Ex-PMs identificados Os ex-policiais foram identificados como Ismael Severino da Silva, que já foi sargento, e Adair Ferreira de Sousa, que tinha a patente de tenente.

No mesmo carro em que eles estavam morreu Ronay Florentino da Costa, que nunca foi policial, mas, segundo investigações, também integrava a quadrilha que extorquia comerciantes, e fazendeiros em cidades da região metropolitana de Goiânia.

De acordo com o tenente Murilo Filippsen, um dos ex-PMs cumpriu pena no presídio militar e tinha saído há pouco tempo com tornozeleira eletrônica. Já o outro era um ex-PM da reserva.

O terceiro homem morto tem antecedentes por crimes como homicídio e latrocínio. Segundo os militares, todos o grupo foi identificado como sendo “de alta periculosidade, com extensa ficha criminal”.

Nos dois carros, a PM ainda encontrou dinheiro e caixas de cigarros que, provavelmente, foram adquiridas com os crimes. A carga, o dinheiro e as armas usadas pelos suspeitos foram apreendidos. Após a ação policial, sete pessoas que se dizem vítimas do grupo foram até a delegacia para formalizar a denúncia.