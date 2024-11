GO: PRF aponta 12 pontos de exploração sexual infantil em BRs

Goiânia – Um mapeamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou 807 pontos de maior risco para exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Em Goiás, das 13 rodovias federais que cortam o estado, 12 delas tem pontos de risco para a exploração sexual infantil.

A pesquisa, que abrangeu 109 rodovias em todo o Brasil, destaca a vulnerabilidade de meninos e meninas nessas áreas, especialmente nas proximidades de postos de combustíveis, bares e lanchonetes.

Cidades como Jataí, Aragarças e Goiânia lideram como municípios com maior concentração desses pontos vulneráveis.

Pontos críticos

Goiás ocupa a sétima posição no ranking nacional, com um total de 794 pontos mapeados onde há risco de exploração sexual.

De acordo com a PRF, as BRs 060 e 153 se destacam como as mais críticas na lista.

Na região do Entorno do Distrito Federal – entre Valparaíso, Luziânia e Cristalina – somam 70 pontos identificados como vulneráveis à exploração sexual.

Denuncie

Em 2023, foram identificados cerca de 17 mil pontos em rodovias do Brasil, um aumento de 70% em relação aos 10 mil registrados em 2021. Diante dessa realidade, a PRF anunciou que as fiscalizações nos locais identificados serão intensificadas. Além disso, a instituição faz um apelo à população para que denuncie qualquer situação suspeita.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100.