God of War Ragnarok: requisitos mínimos e recomendados para jogar no PC

“God of War Ragnarok”, a aguardada sequência do aclamado “God of War” de 2018, promete levar a narrativa épica de Kratos a novos níveis. Com gráficos ainda mais deslumbrantes e uma história que promete explorar mais do universo nórdico, os jogadores aguardam ansiosamente pela chegada deste jogo ao PC.

No entanto, como acontece com todos os títulos de PC, é crucial conhecer os requisitos necessários para garantir uma experiência de jogo ideal.

Veja quais são os requisitos mínimos e recomendados para God of War Ragnarok no PC, ajudando os jogadores a entenderem exatamente o que precisam para desfrutar do game sem comprometer a performance do sistema.

God of War Ragnarok: sinopse

“God of War Ragnarok” é a épica continuação da jornada de Kratos e Atreus pelo universo nórdico, repleta de ação, mitologia e emoções intensas. Enquanto o Fimbulwinter, o prelúdio do Ragnarok, se aproxima, pai e filho precisam enfrentar novos desafios e inimigos, incluindo deuses poderosos como Thor e Odin.

A relação entre os protagonistas é profundamente explorada, destacando os dilemas de Kratos como pai e mentor, enquanto Atreus busca entender seu papel em um destino grandioso e incerto.

Com cenários deslumbrantes e uma narrativa envolvente, o jogo expande os horizontes introduzidos em seu antecessor, adicionando novos reinos para explorar, batalhas intensas e habilidades únicas. O sistema de combate combina brutalidade e estratégia, enquanto armas icônicas, como o Machado Leviatã e as Lâminas do Caos, ganham melhorias significativas.

“God of War Ragnarok” é uma jornada emocionante sobre coragem, sacrifício e o poder das escolhas, consolidando a série como uma das mais aclamadas do mundo dos games.

Requisitos mínimos para God of War Ragnarok

Antes de mais nada, vamos analisar os requisitos mínimos que permitem que o jogo funcione de forma básica no seu computador. Esses requisitos são suficientes para rodar “God of War Ragnarok” em configurações mais baixas, oferecendo uma experiência aceitável, porém com alguns compromissos em termos de qualidade gráfica e performance.

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

Sistema Operacional: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processador: Intel i5-4670k ou AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4670k ou AMD Ryzen 3 1200 Memória: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Placa de vídeo: NVIDIA GTX 1060 (6GB) ou AMD RX 5500 XT (8GB) ou Intel Arc A750

NVIDIA GTX 1060 (6GB) ou AMD RX 5500 XT (8GB) ou Intel Arc A750 DirectX: Versão 12

Versão 12 Armazenamento: 190 GB de espaço disponível

Requisitos recomendados para God of War Ragnarok

Para aproveitar ao máximo a experiência em “God of War Ragnarok”, é importante considerar os requisitos recomendados. Estes são os requisitos que permitirão ao jogador desfrutar do jogo com gráficos e desempenho ideais, aproveitando todos os recursos visuais e sonoros que o jogo tem a oferecer.

Requer um processador e sistema operacional de 64 bits

Sistema Operacional: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processador: Intel i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa de vídeo: NVIDIA RTX 2060 Super ou AMD RX 5700 ou Intel Arc A770

NVIDIA RTX 2060 Super ou AMD RX 5700 ou Intel Arc A770 DirectX: Versão 12

Versão 12 Armazenamento: 190 GB de espaço disponível

