Goiás bate recorde na abertura de empresas no mês de julho

Goiás superou as expectativas do mês de julho de 2024 com a abertura de 3.633 empresas no estado, melhor índice para o mês e também para toda a série histórica. Os dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg). No acumulado do ano, de janeiro a julho, já são 23.489 novos empreendimentos funcionando. Desses, 1.080 tem capital social superior a 500 mil reais.

Em julho, as cinco atividades que mais atraíram novos investidores foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; e atividade médica ambulatorial restrita a consultas e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Goiânia rompeu, em julho, a marca das 350 mil empresas e atualmente tem 351.522 negócios em funcionamento. Na sequência aparecem Aparecida de Goiânia (86.326), Anápolis (67.140), Rio Verde (37.014) e Valparaíso de Goiás (25.289).

Goiás na liderança Goiás também continua na liderança de abertura de novos negócios entre todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Em segundo aparece o Ceará, com 3.066, e Mato Grosso, com 2.507.

O tempo no Brasil para se abrir um novo negócio ficou em 24 horas, superior a Goiás, que ficou em 15 horas.

Outra pesquisa divulgada neste mês também coloca Goiás na frente. Segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, que repercutiu dados de abril, foram abertos 37.839 novos negócios no Centro-Oeste. O estado goiano se destacou com o maior número de registros e que representaram quase a metade de toda a região: 15.778.