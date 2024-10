A TV Brasil transmite, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (25), um confronto entre equipes que ainda sonham com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Goiás e Amazonas medem forças no estádio da Serrinha, em Goiânia, em partida atrasada da 18ª rodada da Série B.

Ocupando a 10ª posição da classificação com 45 pontos conquistados, o Esmeraldino espera manter o bom momento na competição, após golear a Chapecoense por 4 a 0 em plena Arena Condá, em Chapecó.

Notícias relacionadas:

Guilherme Queiroz marca e Brusque derrota Amazonas na Série B.

Ituano derrota Goiás para ganhar força na luta para fugir do Z4.

Ex-pugilista Maguila morre aos 66 anos de idade.

Segundo o técnico Vagner Mancini, a garantia para o acesso à Série A ainda está distante, mas a vitória dá esperança: “Sabemos que é uma vitória [sobre a Chapecoense] que ainda nos dá esperança. Ainda está difícil para o acesso, mas, pelo que estamos fazendo, esperamos ter condições de entrar em campo, fazer bons jogos e melhorar o Goiás. Ainda com chances remotas, nós acreditamos”.

Para a partida com o Amazonas o Goiás tem ao menos uma mudança certa, o atacante Breno Herculano, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Com isso o Esmeraldino deve iniciar o confronto com: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton, Ángelo Rodríguez e Rildo.

Porém, o Goiás não deve ter vida fácil nesta sexta, pois o Amazonas (que também tem 45 pontos, mas na 11ª colocação) também sonha com a Série A. Mas, ao contrário do Esmeraldino, que triunfou na última rodada, a Onça Pintada vem de um revés, de 1 a 0 para o Vila Nova.

Mas o técnico Rafael Lacerda acredita que a equipe ainda pode ter um bom final de campeonato: “Teremos uma reta final de campeonato muito boa, vamos lutar cada jogo para representar essa camisa, à qual tenho muito respeito”.

O post Goiás e Amazonas jogam pela Série B com transmissão da TV Brasil apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.