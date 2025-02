Goiás: incêndio atinge hospital com mais de 70 pacientes internados

Goiânia – Um incêndio atingiu o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louza (Heapa), na madrugada desta segunda-feira (3/2). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas se iniciaram em um setor de armazenamento de materiais hospitalares e atingiram kits cirúrgicos e estruturas metálicas.

Um bombeiro militar, que estava de plantão como médico no hospital, iniciou o combate ao incêndio utilizando o sistema preventivo fixo da edificação e coordenou a evacuação dos pacientes. Ao todo, 76 pacientes estavam internados na unidade de saúde no momento do ocorrido. Eles estavam divididos em enfermarias, UTI e sala de observação.

1 de 3 Incêndio teve início em sessão de armazenamento de kits hospitalares Divulgação/CBMGO 2 de 3 No momento do incêndio, 76 pacientes estavam internados na unidade de saúde Divulgação/CBMGO 3 de 3 Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido Divulgação/CBMGO

Estragos

De acordo com a corporação, todos os pacientes foram removidos para áreas seguras longe das chamas e ninguém se feriu durante o incêndio. O fogo causou estragos parciais nos materiais e intenso acúmulo de fuligem nas paredes e teto, exigindo limpeza e reorganização do ambiente.

Após o controle da situação, os bombeiros prestaram apoio ao hospital na remoção dos materiais incendiados e na realocação segura dos pacientes.