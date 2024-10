Goiás investiga surto de gripe H1N1 com duas fatalidades em escolas

Três instituições de ensino em Goiás estão sendo investigadas devido a um surto de gripe H1N1, que resultou em duas fatalidades. Uma jovem de 12 anos perdeu a vida em Goiânia no dia 13 de outubro, enquanto um menino de apenas 5 anos faleceu em Aparecida de Goiás no dia 15 do mesmo mês. Em resposta à situação, a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu uma sala de situação para acompanhar os casos da doença. As escolas foram orientadas a relatar qualquer ocorrência de mais de três casos e a afastar imediatamente alunos e professores que apresentem sintomas gripais.

As autoridades de saúde destacam que a prevenção é fundamental e recomendam práticas como a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras e o isolamento de indivíduos com sintomas. Desde o início de 2024, Goiás contabilizou 6.044 casos de síndrome respiratória aguda grave, incluindo 241 casos confirmados de H1N1, o que representa um aumento de 65% em comparação ao ano anterior, além de 47 mortes atribuídas à doença. A Secretaria Estadual de Saúde também ressaltou a relevância da vacinação, especialmente para os grupos considerados prioritários. Para garantir a imunização, a secretaria notificará a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, solicitando a reabertura de salas de vacinação que foram fechadas devido à falta de profissionais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA