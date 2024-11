Gol lança nova rota semanal Curitiba-Maringá

A Gol Linhas Aéreas iniciará uma nova rota semanal ligando Curitiba (PR) a Maringá, com os primeiros voos programados para 21 de dezembro de 2024. Inicialmente, os voos ocorrerão aos sábados, mas a partir de 3 de fevereiro de 2025, a frequência será ampliada para três vezes por semana. O voo de Curitiba decola às 22h, com chegada em Maringá às 23h05, enquanto o retorno está agendado para às 23h45, chegando em Curitiba à 0h40. As operações dessa nova rota serão realizadas com aeronaves Boeing 737-800, que têm capacidade para transportar até 186 passageiros. Essa adição à malha aérea da Gol visa atender à demanda crescente entre as duas cidades, facilitando a conexão para viajantes e impulsionando o turismo regional.

No último trimestre de 2024, a Gol registrou um aumento significativo na oferta de assentos, superando 5 mil em relação ao mesmo período do ano anterior. Para a alta temporada de verão, a companhia aérea planeja um incremento de 15% na disponibilidade de assentos, buscando atender à demanda esperada durante esse período movimentado. Entretanto, a Gol enfrenta desafios financeiros, pois está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa está elaborando um plano de reorganização que deve ser apresentado até o final de 2024, com a expectativa de que esse processo seja finalizado até abril de 2025. A companhia busca estabilizar suas operações e garantir um futuro sustentável no mercado aéreo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA