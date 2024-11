Goleira colombiana defende 3 pênaltis, Palmeiras bate Corinthians e é campeão do Paulista feminino

Depois de conquistar a Supercopa, o Brasileiro e a Libertadores em 2024, o Corinthians parou nas defesas da goleira Tapia na disputa de pênaltis na partida de volta da decisão do Paulista feminino contra o Palmeiras e ficou com o vice-campeonato nesta quarta-feira (20) em Campinas. A heroína da conquista do terceiro título paulista do Palmeiras defendeu três das quatro cobranças do Corinthians (houve ainda um chute na trave). “É uma conquista muito importante para o clube. Estou muito feliz por dar essa alegria aos nossos torcedores. Quero dedicar esse título para minhas companheiras. Meu propósito é fazer história aqui e estou muito feliz por esse momento”, disse Tapia. O Palmeiras chegou ao título ao vencer o segundo jogo da final por 2 a 1. A primeira partida havia sido vencida pelo Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Com mando do Palmeiras, o jogo decisivo aconteceu no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, por recomendação da Polícia Militar. Havia o temor de um confronto de torcidas organizadas na capital paulista. O time masculino do Corinthians jogou pela manhã contra o Cruzeiro na Neo Química Arena. Depois de perder a primeira partida, o Palmeiras entrou em campo no interior de São Paulo disposto a tirar a vantagem rival com rapidez e quase conseguiu. Ainda antes do primeiro minuto completo, Laís Estevam recebe em passe de Brena pelo lado direito do ataque e chutou cruzado. A bola passou muito perto da trave esquerda da goleira Lelê.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula