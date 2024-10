Goleiro do Santos era o alvo dos bandidos que invadiram prédio de luxo

São Paulo — João Paulo, goleiro do Santos, era o alvo dos bandidos que invadiram o Condomínio Edifício Poema, localizado na rua Castro Alves, em Santos, no litoral sul de São Paulo, e mantiveram moradores como reféns, nesta terça-feira (1°/10), de acordo com informações preliminares da polícia.

Os criminosos acabaram entrando na casa de um vizinho e fizeram seis moradores reféns por mais de quatro horas. Fontes policiais afirmaram ao Metrópoles que um funcionário da segurança do condomínio, identificado como Rafhael Machado de Luna, teria liberado a entrada dos criminosos após receber um sinal combinado entre eles por uma das câmeras.

Segundo a delegada Liliane Lopes Doretto, o profissional vai responder por roubo qualificado, assim como o trio, todos detidos. A vítimas foram liberadas ilesas. Na hora do assalto, o goleiro João Paulo estava treinando no Santos Futebol Clube.

O atleta se manifestou nas redes sociais: “Eu não estava em casa no momento, estava no CT [Centro de Treinamento] tratando [de uma lesão no tornozelo], só estava a Ju [esposa, Juliane Costa] aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá? Tá todo mundo bem aqui, podem ficar tranquilos. Um grande abraço”, disse.

Os bandidos entraram no condomínio com um carro preto. Durante a invasão ao edifício, a equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionada. Um dos suspeitos foi baleado pelos agentes, e acabou preso após ser encaminhado à Santa Casa de Santos. Os outros dois se entregaram após libertarem as vítimas.

A facilitação da entrada dos criminosos pelo porteiro foi confirmada pelo suspeito baleado em depoimento à polícia, prestado ainda no hospital.

Inicialmente o caso foi apresentado ao 3° DP, mas a Delegacia Seccional de Santos assumiu a investigação.