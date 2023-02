Golpe no Whatsapp usa nome de Galvão Bueno, que pede: ‘Denunciem’

Galvão Bueno fez um alerta nas redes sociais sobre um novo golpe no WhatsApp, que usa seu nome. Na ação, o golpista se passa pelo humorista Whindersson Nunes, e pede dinheiro, via pix, para uma falsa campanha que seria feita em parceria com o famoso narrador.

O valor seria destinado para comprar próteses para uma criança de nome Maurício, que teria perdido os braços em um acidente em Duque de Caxias. O autor do crime diz que Galvão teria doado R$ 4,5 mil, e que outros R$ 18 mil eram necessários para concluir a “vaquinha”.

Na noite de domingo (12), Whindersson usou suas redes sociais para avisar sobre o golpe. “Rolando um golpe no WhatsApp em meu nome, não sou eu, viu? Quem for meu amigo, fique esperto. Os óvnis descendo e os caras sendo pilantra, aí no dia que eu peço doação de verdade para quem precisa, os caras não acreditam”, reclamou.

Nesta segunda-feira (13), Galvão também alertou seus seguidores. “Atenção, amigos! Estão me usando novamente em um golpe de Whatsapp! Dessa vez, foi com o Whindersson. Não estou participando de nenhuma campanha pedindo dinheiro via Pix! Não caiam nessa! E denunciem!”, escreveu o narrador.