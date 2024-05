Google anuncia uso de IA para bloquear celulares roubados

Dispositivos Android serão capazes de identificar movimentos suspeitos e acionar recursos de segurança automaticamente

O Google anunciou na 4ª feira (15.mai.2024) um novo recurso para proteger celulares Android contra roubos. Alimentada por IA (inteligência artificial), a tecnologia vai bloquear a tela dos aparelhos ao identificar “movimento comum associado ao roubo”.

O bloqueio deve ocorrer, por exemplo, quando o celular for retirado da mão do dono e houver uma tentativa de correr com ele. “Bloqueio de detecção de roubo é um novo recurso poderoso que usa a IA do Google para detectar se alguém arranca seu telefone da sua mão e tenta correr, andar de bicicleta ou ir embora”, explicou o Google em nota.

“Se um movimento comum associado ao roubo for detectado, a tela do seu telefone será bloqueada rapidamente – o que impede que os ladrões acessem facilmente seus dados”, declarou a empresa.

Além disso, o aparelho será bloqueado se for mantido desconectado por longos períodos ou se forem feitas tentativas excessivas de autenticação com falha.

A Google também disponibilizará atualizações de seu sistema operacional para:

impedir que um ladrão resete o celular; disponibilizar um espaço privado para esconder aplicativos confidenciais; criar mais etapas para alterar configurações confidenciais do dispositivo para proteger dados; e oferecer autenticação aprimorada para proteger o equipamento caso o ladrão saiba a senha. Conforme a gigante de tecnologia, os recursos de segurança vão ajudar os usuários a proteger os seus dispositivos e os dados armazenados nele “antes, durante e depois de uma tentativa de roubo”.

As funcionalidades serão lançadas por meio de atualizações do Google Play Services “ainda este ano”. Aparelhos que executam o Android 10+ e o Android 15 serão contemplados.

