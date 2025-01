Google contesta multa antitruste bilionária da União Europeia

O Google está desafiando a maior multa antitruste da União Europeia, que o penaliza em 4,34 bilhões de euros, no Tribunal de Justiça Europeu. As informações são do Wall Street Journal.

A multa foi imposta em 2018, após a Comissão Europeia acusar o Google de abusar de seu domínio com o Android, forçando fabricantes de dispositivos e operadoras a pré-instalar seus aplicativos, como o mecanismo de busca Google e o navegador Chrome, para direcionar o tráfego para seus serviços.

Google entende que multa é injusta

A empresa argumenta que a comissão cometeu erros em sua decisão e que está sendo penalizada por seu próprio sucesso .

. Segundo o Google, os usuários preferem seus serviços e o Android oferece opções e liberdade aos consumidores, competindo diretamente com o iOS da Apple.

Embora o Google já tenha sido multado com bilhões de euros pela UE em outras ocasiões, como em 2017 por práticas anticompetitivas no mercado de comparação de preços, ele busca agora reverter a decisão sobre o Android.

Google quer reverter decisão que pretente multá-lo em bilhões de euros (Imagem: Sergei Elagin / Shutterstock.com)

A comissão acredita que os acordos do Google com fabricantes de dispositivos deram à empresa uma vantagem injusta no mercado de buscas, especialmente com o crescimento dos smartphones.

A decisão final sobre o caso pode demorar meses, e uma vitória da Comissão Europeia poderia aumentar as tensões entre a UE e os EUA, já que o presidente Donald Trump criticou as multas contra empresas americanas.

Além disso, o Google teve que modificar sua abordagem, oferecendo aos usuários mais opções de mecanismo de busca e navegador, em conformidade com o Digital Markets Act da UE.

A Comissão Europeia também continua investigando outras práticas anticompetitivas do Google, incluindo sua Play Store e negócios de publicidade.

União Europeia mantém investigações sobre as operações do Google (Reprodução: Ascannio/Shutterstock)

