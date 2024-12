Google deixa você participar de conversa entre hosts de podcasts (de IA)

O Google lançou um modo interativo para o NotebookLM, plataforma cuja inteligência artificial (IA) consegue gerar podcasts de “conversas aprofundadas” em cima de conjuntos de informações colocados pelos usuários. Agora, os usuários poderão conversar com os apresentadores dos podcasts, gerados por meio do recurso “visão geral do áudio”.

O recurso funciona apenas com novos “cadernos” criados na plataforma e está disponível em fase beta. E, como costuma acontecer com esse tipo de novidade envolvendo IA, por ora funciona apenas em inglês.

Conversa com apresentadores em podcasts gerados por IA do Google faz parte do novo ‘modo interativo’

Para usar o recurso, basta criar uma “visão geral do áudio”, ativar o Modo Interativo e clicar (ou tocar) em Participar durante a reprodução, conforme explicado pelo Google num post em seu blog.

Novo modo interativo chega ao ‘Audio Overview’ do NotebookLM do Google (Imagem: Divulgação/Google)

O anfitrião de IA responderá perguntas com base nas fontes fornecidas, retomando a conversa original com o outro anfitrião após responder. Mas o Google alerta que o recurso ainda é experimental, com possíveis pausas ou imprecisões nas respostas.

Assista abaixo uma demonstração publicada pelo Google no YouTube:

Além do modo interativo, o Google repaginou a interface do NotebookLM. Agora, ela é dividida em três painéis:

Fontes , para gerenciar informações;

, para gerenciar informações; Chat , para interagir com a IA sobre essas fontes;

, para interagir com a IA sobre essas fontes; Estúdio, para criar Resumos em Áudio e Guias de Estudo.

NotebookLM Plus é a versão paga da plataforma do Google (Imagem: Divulgação/Google)

O Google também introduziu o NotebookLM Plus, versão paga que oferece funcionalidades mais avançadas – por exemplo: capacidade maior de armazenamento para resumos e cadernos; personalização do estilo e tom das respostas; e criação de cadernos compartilháveis. A assinatura também garante privacidade e segurança aprimoradas.

A NotebookLM Plus está disponível a partir de hoje para empresas, escolas, universidades e clientes empresariais. O recurso será integrado ao Google One AI Premium no início de 2025.

