Conforme informações do portal Extra, os proprietários do canal em questão estavam sob sanções do governo estadunidense desde 2014, mas só tiveram o seu canal bloqueado pela gigante da tecnologia em 2020. Ainda segundo o portal, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a lista de canais russos banidos pelo Google aumentou drasticamente.

O Google, empresa de tecnologia estadunidense, foi multado em cerca de 20 decilhões de dólares (R$ 120 decilhões) por um tribunal russo após ter banido um canal ultranacionalista do YouTube em 2020. A situação se deu devido a sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o proprietário do canal.

Um ano antes, em 2021, um tribunal russo ordenou que o Google devolvesse o acesso aos proprietários das contas bloqueadas, sob a ameaça da aplicação de uma multa progressiva caso isso não fosse feito. Já em 2022, vários veículos estatais russos, como a Sputnik, a NTV e a Russia 24, foram bloqueados por apoiarem a invasão da Ucrânia. Moscou, por sua vez, retaliou a gigante da tecnologia aplicando multas, mas não chegou a tirar o site do ar no país.

A multa aplicada pelo tribunal contra a gigante da tecnologia, estimada em 20 decilhões de dólares é consideravelmente superior ao valor de mercado e à renda anual do Google, que, no ano de 2023, foi avaliada em US$ 307 bilhões. Com isso em mente, é muito difícil imaginar que a empresa pague o valor da multa, representada por um número de 35 dígitos.