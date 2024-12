Google lista melhores extensões para Chrome em 2024

O Google listou suas extensões favoritas para o navegador Chrome em 2024. A lista traz quatro categorias: produtividade, entretenimento, ofertas e diversão. Entre as extensões citadas, estão: Todoist, Turn Off the Lights e Stylish.

“O final do ano é um excelente momento para destacar desenvolvedores talentosos e as ferramentas úteis que eles criam para os usuários do Chrome”, escreve Jamie Anderson, gerente de merchandising do Google, em post publicado no blog do Google.

Melhores extensões para Chrome em 2024, segundo o Google

Confira abaixo as extensões favoritas do Google para o navegador Chrome em 2024, organizadas por categoria:

Google destacou algumas extensões para Chrome em 2024 (Imagem: Google)

Foco e produtividade

Todoist: gerenciar e acompanhar prioridades;

gerenciar e acompanhar prioridades; Evernote Web Clipper: salvar artigos, reportagens e páginas da web em geral para acessar mais tarde;

salvar artigos, reportagens e páginas da web em geral para acessar mais tarde; Bardeen AI: otimizar fluxos de trabalho de aplicativos web;

otimizar fluxos de trabalho de aplicativos web; Momentum: “conjunto completo” e personalizável de ferramentas de produtividade;

“conjunto completo” e personalizável de ferramentas de produtividade; Text Blaze: criar templates de texto personalizados para “eliminar aquelas tarefas de escrita repetitivas”;

criar templates de texto personalizados para “eliminar aquelas tarefas de escrita repetitivas”; Immersive Translate: traduções imediatas de páginas da web, PDFs, vídeos e “muito mais”.

Entretenimento

Volume Master: melhor controle de som (e aumento de volume de até 600%);

melhor controle de som (e aumento de volume de até 600%); Turn Off the Lights: escurecer tudo, exceto o player de vídeo.

Ofertas

CouponBirds: encontra, testa e aplica automaticamente códigos de desconto;

encontra, testa e aplica automaticamente códigos de desconto; Keepa: adiciona um gráfico informativo de rastreamento de preços nas páginas de compras da Amazon e notifica você quando um produto de seu interesse tem o preço reduzido.

Diversão

Stylish: criar e personalizar skins para páginas da web específicas (dá para acessar favoritos da comunidade);

criar e personalizar skins para páginas da web específicas (dá para acessar favoritos da comunidade); Ice Dodo: jogo de plataforma 3D de ritmo rápido que exige equilíbrio, velocidade e destreza.

Uma das limitações do Google Chrome era sua versão para celular não ter um leitor de PDF integrado. Mas isso mudou – no Android, pelo menos. Agora, o Chrome consegue abrir PDFs usando o leitor nativo do sistema operacional.

Versão para Android do Google Chrome agora consegue abrir arquivos PDF (Imagem: BINK0NTAN/Shutterstock)

No entanto, a função não vem ativada por padrão. Saiba como ativá-la nesta matéria do Olhar Digital.

