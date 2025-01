Google Maps vai mudar nome do Golfo do México para Golfo da América nos Estados Unidos

O Google Maps anunciou que irá alterar a nomenclatura do Golfo do México para Golfo da América em suas plataformas nos Estados Unidos. Essa decisão é resultado de uma determinação do ex-presidente Donald Trump, que também incluiu a mudança do nome do Monte Denali para Monte McKinley. O Departamento do Interior dos EUA formalizou essas alterações. A empresa de tecnologia esclareceu que as atualizações de nomes são baseadas em informações oficiais do governo, como as fornecidas pelo Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS). No entanto, fora do território americano, o Golfo continuará a ser conhecido como Golfo do México.

Trump tem defendido essa mudança desde sua campanha presidencial, instruindo o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos a assegurar que todas as referências federais estejam alinhadas com a nova nomenclatura. Contudo, a implementação dessa alteração é complicada, uma vez que existem leis e documentos atrelados ao nome original. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, manifestou sua oposição à mudança, fazendo uma sugestão irônica de que os Estados Unidos poderiam ser renomeados como “América Mexicana”, já que era o nome usado em alguns mapas do século XVII.

