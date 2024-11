Google suspende cotação do dólar após erro de exibição

Na tarde desta quarta-feira (6), o Google suspendeu a exibição dos resultados de busca relacionados à cotação do dólar em relação ao real. A decisão ocorre após a vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos, que resultou em uma valorização significativa da moeda americana. Muitos usuários se mostraram surpresos ao encontrar cotações que ultrapassavam R$ 6,10, embora a cotação real do dólar comercial no Brasil tenha alcançado um máximo de R$ 5,8619, com uma queda subsequente para R$ 5,7273.

Além do dólar, o Google também deixou de apresentar cotações de outras moedas, como o euro e o iene. A empresa esclareceu que os dados disponibilizados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados como base para negociações ou recomendações de investimento. O impacto da vitória de Trump nas redes sociais foi notável, com a cotação do dólar acima de R$ 6 se tornando um dos tópicos mais discutidos. No mercado financeiro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, apresentou um desempenho negativo, refletindo a incerteza gerada pela situação política nos EUA.

A eleição de Trump levanta preocupações sobre um possível aumento da inflação nos Estados Unidos, o que poderia levar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros, resultando em um fortalecimento do dólar. Além disso, há a expectativa de que Trump possa implementar tarifas comerciais por meio de ordens executivas, o que poderia impactar negativamente o comércio global. Em meio a essas mudanças, o mercado de criptomoedas também reagiu, com o bitcoin alcançando um novo recorde, sendo negociado acima de US$ 75 mil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira