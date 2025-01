Google TV terá Gemini integrado ainda em 2025

Perto do início da CES 2025, o Google anunciou a integração do Gemini ao Google TV, trazendo avanços significativos para a interação de sua IA com televisores.

O objetivo é tornar a experiência mais intuitiva e útil, expandindo os modelos do Gemini que já estão presentes em dispositivos, como smartphones, tablets e fones de ouvido, e, agora, também nos smartwatches Wear OS.

O Google destaca que a novidade tornará as buscas na TV mais fáceis, permitindo consultas sobre diversos temas, como viagens, saúde e história.

Buscas na TV vão ficar mais práticas graças ao Gemini (Imagem: rafapress/Shutterstock)

Leia mais:

Google testa deixar Gemini te ajudar a ‘criar’ no Docs

Gemini Ultra, Pro, Flash e Nano: saiba a diferença entre modelos de IA do Google

Como transformar o Google Gemini em um app no PC Windows 10 e 11

Conversando com sua TV Google via Gemini

Com comandos, como “Quais são os melhores lugares para visitar na Ásia para férias no verão?”, os resultados poderão incluir vídeos do YouTube , além de respostas mais detalhadas sobre temas diversos, graças à inteligência artificial (IA) do Gemini;

, além de sobre temas diversos, graças à inteligência artificial (IA) do Gemini; Isso se alinha à atualização do Google Assistant , com IA mais natural e capacidade de fornecer respostas mais completas e interativas;

, com IA mais natural e capacidade de fornecer respostas mais completas e interativas; Com o Gemini no Google TV, será possível realizar buscas mais naturais , como “Quais são os últimos filmes da Disney?” ou ver fotos pessoais com comandos, como “Mostre-me fotos da minha viagem à Itália”;

, como “Quais são os últimos filmes da Disney?” ou ver fotos pessoais com comandos, como “Mostre-me fotos da minha viagem à Itália”; Além disso, o modelo permitirá criar obras de arte personalizadas e controlar dispositivos domésticos inteligentes no modo ambiente da TV.

A funcionalidade começará a ser lançada em dispositivos Google TV selecionados ainda este ano, com novos modelos apresentando microfones para comandos de voz sem controle remoto e sensores de proximidade que exibem widgets úteis ao se aproximar da TV.

Recurso de IA chegam aos dispositivos com Google TV ainda em 2025 (Imagem: T. Schneider / Shutterstock_)

O post Google TV terá Gemini integrado ainda em 2025 apareceu primeiro em Olhar Digital.