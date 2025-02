Google vai acabar com iniciativas de diversidade de inclusão

Depois da Meta (Facebook e Instagram) e da Amazon, a Google anunciou esta quarta-feira, dia 5, que vai deixar de investir em programas de diversidade, equidade e inclusão – normalmente conhecidos como DEI – para contratar novos trabalhadores.

O site The Verge teve acesso à mensagem compartilhada pela Google com os trabalhadores, onde a responsável pelos recursos humanos da empresa, Fiona Cicconi, atribui a decisão ao fato de ter contratos com o governo dos EUA e às recentes ordens executivas assinadas por Trump.

No entanto, uma porta-voz da Google disse à publicação que a empresa continua “comprometida em criar um local de trabalho onde todos os trabalhadores podem ter sucesso e tenham oportunidades iguais”, indicando que no último ano tem “analisado os programas criados” para ajudar a atingir este objetivo.

