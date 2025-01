Gorduras boas para a saúde: conheça quatro alimentos essenciais na dieta

Se você sempre evitou as gorduras pensando que são inimigas da saúde, é hora de repensar. Estudos recentes têm mostrado que nem todas as gorduras são prejudiciais e que algumas delas, quando escolhidas com critério, podem ser aliadas da boa saúde.

Enquanto as gorduras saturadas e trans, presentes em alimentos industrializados, processados e carnes vermelhas, aumentam o risco de doenças cardiovasculares, as gorduras insaturadas – conhecidas como “gorduras boas” – ajudam a combater inflamações e proteger o coração.

Recorrendo às recomendações de especialistas e publicações científicas, como o Journal of Nutrition e o The Washington Post, listamos quatro fontes de gorduras boas que devem fazer parte do seu cardápio com regularidade:

Amêndoas

Essas oleaginosas são ricas em fibras, magnésio e vitamina E. Apenas um punhado (cerca de 28 gramas) oferece 13 gramas de gordura monoinsaturada, conhecida por beneficiar a saúde do coração. Além disso, as amêndoas ajudam na saciedade e são práticas para incluir em lanches ou sobremesas.

Abacate

Um dos queridinhos das dietas, o abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, promove a saciedade e contribui para o controle de peso. Ele também contém luteína, um antioxidante que favorece a saúde ocular e cognitiva. Seja em saladas, torradas ou smoothies, o abacate é versátil e nutritivo.

Azeite extravirgem

Base da dieta mediterrânea, o azeite extravirgem é uma das melhores fontes de gordura saudável. Apesar de ser calórico (uma colher de sopa tem cerca de 90 calorias), é um potente anti-inflamatório e ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas em até 37%. Além disso, ele facilita a absorção de vitaminas lipossolúveis e antioxidantes presentes em vegetais. Use o azeite para temperar saladas ou no preparo de pratos quentes, sempre com moderação.

Sementes de chia

Pequenas no tamanho, mas gigantes em benefícios, as sementes de chia são ricas em ácido linolênico, um tipo de ômega 3 que compõe cerca de 65% da sua composição. Elas contribuem para a saúde cerebral, reduzem o colesterol e favorecem o coração. Antes de consumir, as sementes devem ser hidratadas em água ou outro líquido para facilitar a digestão e liberar seus nutrientes.

A importância do equilíbrio na dieta

Embora sejam altamente benéficas, as gorduras boas devem ser consumidas com moderação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), manter um equilíbrio entre macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) é essencial para a saúde geral e a prevenção de doenças.

Incluir fontes de gorduras boas no dia a dia, como as listadas acima, é um passo importante para uma dieta equilibrada e uma vida mais saudável.

