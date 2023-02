Goulart sai do banco e comanda virada do Bahia sobre o Barcelona

A freguesia do Bahia para o Barcelona foi quebrada no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (1º), o Barça até saiu na frente, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, mas o tricolor virou no segundo tempo e venceu por 2×1, pela sexta rodada. Foi a primeira vitória do Esquadrão sobre o Barcelona na curta história do confronto, que agora tem dois jogos – o time do interior venceu por 1×0 no ano passado.

O Bahia disparou na liderança mesmo sem ter feito uma partida sólida. Apresentou muita dificuldade na construção das jogadas e o ataque manteve a tônica de desperdiçar chances claras. Como resultado, o time foi pressionado e acabou levando o gol de Everton Kanela no primeiro tempo.

A situação tricolor só mudou na segunda etapa após a entrada de Ricardo Goulart. Ele iniciou a jogada do gol de empate anotado por Biel e marcou o da virada.

A vitória fez o Bahia abrir distância dos concorrentes no Baianão, agora com 15 pontos. Restando três jogos para o fim da primeira fase, o time está muito próximo de confirmar a classificação para as semifinais. Já o Barcelona, com oito pontos, saiu do G4, ultrapassado pelo Atlético de Alagoinhas. Está em quinto lugar e pode perder mais posições até o fim da rodada.

No Mário Pessoa, Renato Paiva praticamente repetiu a escalação que venceu o clássico contra o Vitória. A única novidade foi o retorno do centroavante Everaldo na vaga de Ricardo Goulart.

O Bahia iniciou a partida ditando o ritmo. Na base da troca de passes, o Esquadrão buscava, principalmente os jogadores de beirada para articular as jogadas. O tricolor, no entanto, encontrou um adversário bem fechado. Com laterais que não avançavam tanto, o Barcelona montou uma linha defensiva com quatro jogadores.

O time de Ilhéus adotou a postura de se defender e sair em velocidade para tentar aproveitar, principalmente, possíveis erros da defesa do Bahia. Logo aos 15 segundos de jogo, o goleiro Marcos Felipe recebeu bola recuada da defesa e por muito pouco não foi desarmado pelo atacante do Barcelona.

Ainda na primeira etapa, tanto Barcelona quanto Bahia precisaram mudar as equipes por conta de lesões. Alan Bald deu lugar para Felipinho na Onça. No tricolor, Diego Rosa entrou na vaga de Rezende.

Aos poucos o time da casa começou a se lançar ao ataque e assustou o Bahia na cabeçada de Everton Kanela, que passou por cima. Minutos depois, Pablo fez linda jogada dentro da área, limpou a marcação de Cicinho e chutou forte. Marcos Felipe fez uma defesa milagrosa.

A pressão deu certo. Aos 36 minutos, Everton Kanela aproveitou a falta cruzada na área e, de cabeça, acertou o cantinho de Marcos Felipe, colocando o Barcelona em vantagem no Mário Pessoa.

O prejuízo no placar não provocou uma reação no Bahia, que continuou com muita dificuldade para fazer o jogo fluir. Nas poucas chances que teve, os homens de ataque repetiram velhos erros e desperdiçaram as oportunidades.

Ricardo Goulart muda o jogo

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time. Quem mudou a postura foi o Barcelona, que, administrando o placar, recuou e passou a jogar em contra-ataque.

Em um deles, teve a chance do segundo gol aos 12 minutos, quando Pablo foi na linha de fundo e cruzou para Kanela completar para o gol vazio, mas Raul Gustavo cortou.

Diante da improdutividade do Bahia, o técnico Renato Paiva foi para o tudo ou nada, com Jacaré na vaga de Cicinho, além de Mugni e Goulart no lugar de Acevedo e Kayky. Eram 22 minutos do 2º tempo.

Aos 25, Ricardo Goulart cruzou na área, Everaldo ajeitou e Biel deu um toquinho por cima que matou o goleiro Alexandre e empatou o duelo no Mário Pessoa.

A virada saiu logo na sequência. Três minutos após o empate, Ryan fez jogada individual do lado esquerdo e cruzou na medida para Ricardo Goulart, livre na área, mandar de cabeça para o gol e decretar o triunfo do Bahia em Ilhéus.

FICHA TÉCNICA

Barcelona 1×2 Bahia (Campeonato Baiano – 6ª rodada)

Barcelona: Alexandre Villa, Marlon, Selson, Diego Clemente e Alan Bald (Felipinho, depois Maicon); Éder Monteiro, Darlã e Bernardo; Pablo Bueno, Everton Kanela e Andrezinho (Vini Peixoto). Técnico: Gelson Conte.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Jacaré), Kanu, Raul Gustavo e Chávez (Ryan); Acevedo (Mugni), Rezende (Diego Rosa) e Daniel; Biel, Everaldo e Kayky (Ricardo Goulart). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Mário Pessoa, em Ilhéus

Gols: Everton Kanela, aos 36 minutos do 1º tempo; Biel, aos 25, e Ricardo Goulart, aos 29 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Marlon, Selson, Vini Peixoto (Barcelona); Kayky e Everaldo (Bahia)

Público: 3.000 pagantes

Renda: R$ 64.500,00

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.