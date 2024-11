Governador autoriza obras de pavimentação no acesso a fábrica que será instalada em Conceição do Jacuípe

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou, nesta segunda-feira (11), a execução das obras de pavimentação asfáltica para facilitar o acesso às novas instalações da fábrica da São Braz e da Fertimax. A obra terá uma extensão de 700 metros e visa melhorar a infraestrutura viária para impulsionar o escoamento de produção e o desenvolvimento local em Conceição do Jacuípe.

A Indústria São Braz anunciou que a sua nova fábrica será inaugurada no dia 28 de março de 2025. O anúncio foi feito durante um encontro com o presidente da empresa, Francisco Leonel. O governador expressou otimismo com o investimento, que, segundo ele, fortalecerá a economia local e contribuirá para o crescimento do setor de alimentos na Bahia.

Com um investimento de R$ 136 milhões, a nova unidade da São Braz será voltada para a produção de flocão, farelo de milho, snacks, colorífico e temperos. A expectativa é que a fábrica gere cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos, beneficiando toda a região de Conceição do Jacuípe e áreas vizinhas.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou o impacto positivo do investimento para o estado, enfatizando o histórico da empresa e o retorno que ela proporciona tanto para seus investidores quanto para o setor produtivo local. “A Bahia está de portas abertas para essa parceria. Vamos oferecer todo o apoio necessário, desde incentivos fiscais até investimentos em infraestrutura, como a pavimentação dos acessos à fábrica”, afirmou Rodrigues.

Além disso, o governador mencionou o apoio das empresas estatais Bahia Gás e Embasa, responsáveis pelo fornecimento de gás e saneamento à nova unidade, garantindo que todas as necessidades operacionais da fábrica serão atendidas. “Estamos comprometidos em oferecer a infraestrutura necessária para o sucesso deste projeto”, completou Jerônimo Rodrigues.

Francisco Leonel, presidente da São Braz, ressaltou a importância estratégica da localização da nova fábrica na Bahia. “O estado oferece uma combinação única de acesso a matérias-primas de qualidade e um mercado consumidor robusto. Além disso, a proximidade com outros estados onde já atuamos abre novas oportunidades para expandirmos nossas operações”, afirmou Leonel.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA – Foto – Matheus Landim